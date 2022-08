Juantorena lotta per la vita: Cuba in ansia per la leggenda dell'atletica (Di sabato 13 agosto 2022) Alberto Juantorena lotta per la vita. La leggenda dell'atletica mondiale - due ori all'Olimpiade di Montreal 1976 nei 400 e negli 800 - ha avuto gravi complicazioni dopo aver contratto il Covid e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Albertoper la. Lamondiale - due ori all'Olimpiade di Montreal 1976 nei 400 e negli 800 - ha avuto gravi complicazioni dopo aver contratto il Covid e ...

Gazzetta_it : Juantorena lotta per la vita: Cuba in ansia per la leggenda dell'atletica -

Juantorena lotta per la vita: Cuba in ansia per la leggenda dell'atletica Alberto Juantorena lotta per la vita. La leggenda dell'atletica mondiale - due ori all'Olimpiade di Montreal 1976 nei 400 e negli 800 - ha avuto gravi complicazioni dopo aver contratto il Covid e viene curato ... Volley: Lube sprecona, Perugia ancora in corsa per lo Scudetto Blengini inserisce anche capitan Juantorena per Yant. I biancorossi non entrano nel set, Leon sale in cattedra (19 - 9). La Lube si riavvicina (21 - 15) e lotta con Garcia (23 - 18), ma cede 25 - 19 ... OA Sport Albertoper la vita. La leggenda dell'atletica mondiale - due ori all'Olimpiade di Montreal 1976 nei 400 e negli 800 - ha avuto gravi complicazioni dopo aver contratto il Covid e viene curato ...Blengini inserisce anche capitanper Yant. I biancorossi non entrano nel set, Leon sale in cattedra (19 - 9). La Lube si riavvicina (21 - 15) econ Garcia (23 - 18), ma cede 25 - 19 ... Volley, Osmany Juantorena giocherà in Cina: la Pantera lascia l'Italia, addio a Civitanova