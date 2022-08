(Di sabato 13 agosto 2022) Nei giorni scorsi, in concomitanza dell’incremento delle presenze turistiche, i Carabinieri del NAS di Latina, unitamente ai colleghi delle locali Stazioni Carabinieri e con l’ausilio del Nucleo Elicotteri CC di Pratica di Mare, della Motovedetta CC 816 Tripodi di Gaeta e del battello pneumatico in dotazione ai Carabinieri di Ponza, hanno condotto una serie di controlli ispettive sulle attività di ristorazione, esercizi commerciali,, strutture sanitarie e socio assistenziali ubicate sull’di Ponza e Ventotene. In particolare: – a Ponza, sono stati effettuati 21 controlli nel corso dei quali sono state contestate 16 violazioni amministrative; – a Ventotene, sono stati effettuati 11 controlli nel corso dei quali sono state contestate 8 violazioni amministrative. Complessivamente le sanzioni applicate, per un ammontare di 23.500 ...

ilfaroonline : Isole pontine. Ristoranti, farmacie e negozi nel mirino del Nas: multe per quasi 24mila euro - News_24it : LATINA – Nei giorni scorsi, in concomitanza dell’incremento delle presenze turistiche, i Carabinieri del NAS di Lat… - GazzettinoGolfo : #IsolePontine - Controlli dei #Nas sulle isole pontine: 24 sanzioni - - polasein500cc : RT @Fuori_magazine: @arialuce1 Oro. #CheMediterraneoSia (Isole pontine viste dal Monte Epomeo di Ischia, estati fa - arialuce1 : RT @Fuori_magazine: @arialuce1 Oro. #CheMediterraneoSia (Isole pontine viste dal Monte Epomeo di Ischia, estati fa -

mentelocale.it

Quasi tutte esaurite anche le crociere in barca a vela in Italia, tra i prodotti di punta dell'estate, in particolare gli itinerari tra le, Capri e all'Elba". Per chi non ha ancora ...Ma anche lein barca a vela e la Sardegna in catamarano, tra archeologia e trekking. E poi Ischia , Rodi , Sharm El Sheikh , Formentera e Cefalù . advertisement Il tour operator ... Visita alle isole Pontine: quali sono, cosa vedere, come arrivare - Roma MINTURNO – “Riciclaestate” è la campagna estiva di Legambiente con il contributo del CONAI e il patrocinio della Regione Lazio per raccontare i numeri dell’economia circolare e le buone pratiche per i ...(Sabaudia, 10 Ago 22) Nel mese di agosto" Le Passeggiate Poetiche", la rassegna itinerante ideata dall'Aps Exotique, prosegue la sua opera di riscoperta e valorizzazione dei territori affidandosi anco ...