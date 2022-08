Isola dei Famosi, terribile incidente per un ex volto del reality: grande paura (Di sabato 13 agosto 2022) Un terribile incidente ha coinvolto un ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo davvero. incidente incredibile per un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che ha fatto preoccupare tutti. L’impatto è stato devastante con l’uomo che ha rischiato davvero tanto stavolta: cos’è successo e l’uomo coinvolto. grande paura in queste L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Unha coinun ex naufrago dell’dei. Scopriamo di chi si tratta e cos’è successo davvero.incredibile per un ex naufrago dell’dei, che ha fatto preoccupare tutti. L’impatto è stato devastante con l’uomo che ha rischiato davvero tanto stavolta: cos’è successo e l’uomo coinin queste L'articolo proviene da Inews24.it.

matteosalvinimi : Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se… - akipopilo : RT @matteosalvinimi: Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se no… - JohnMcN03 : RT @matteosalvinimi: Hanno fatto tanto per ripulire l’isola prima del mio arrivo, dal giorno dopo la situazione è tornata come prima. Se no… - drubald : RT @mondoterremoti: In queste ultime ore l'isola di #Stromboli sta vivendo dei momenti molto difficili. Dopo i violenti temporali di questa… - StefaniaFalone : RT @mondoterremoti: In queste ultime ore l'isola di #Stromboli sta vivendo dei momenti molto difficili. Dopo i violenti temporali di questa… -