Iran, i media sull’accoltellamento di Salman Rushdie: «Speriamo che tiri le cuoia» (Di sabato 13 agosto 2022) «Anche se finora non c’è nessuna notizia sulla sua morte ci auguriamo che tiri le cuoia e con la morte di questo autore satanico il cuore ferito dei musulmani possa guarire dopo tutti questi anni». Questo è quello che si legge in un editoriale su Salman Rushdie pubblicato dall’agenzia stampa Iraniana Fars. In queste ore in molti hanno espresso preoccupazione per le condizioni di salute dello scrittore, accoltellato ieri sera prima di una sua conferenza. Voci fuori dal coro, invece, sono quelle che provengono dall’Iran. Nel 1989, Ruhollah Khomeini, l’allora ayatollah (supremo leader) del Paese lo aveva condannato a morte per aver pubblicato un libro che i musulmani più radicali ritengono blasfema. Parole di elogio per l’attentatore sono state spese dal quotidiano ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) «Anche se finora non c’è nessuna notizia sulla sua morte ci auguriamo chelee con la morte di questo autore satanico il cuore ferito dei musulmani possa guarire dopo tutti questi anni». Questo è quello che si legge in un editoriale supubblicato dall’agenzia stampaiana Fars. In queste ore in molti hanno espresso preoccupazione per le condizioni di salute dello scrittore, accoltellato ieri sera prima di una sua conferenza. Voci fuori dal coro, invece, sono quelle che provengono dall’. Nel 1989, Ruhollah Khomeini, l’allora ayatollah (supremo leader) del Paese lo aveva condannato a morte per aver pubblicato un libro che i musulmani più radicali ritengono blasfema. Parole di elogio per l’attentatore sono state spese dal quotidiano ...

