Intelligence Usa | in Ucraina «500 russi morti o feriti al giorno»

_Nico_Piro_ : Nella vicenda Al Zawahiri restano peró troppe incognite. Davvero è stato fatto tutto dal cielo? Humint, il fattore… - Oktoechos : @pietroraffa Secondo l'intelligence USA Bin Salman è il mandante dell'omicidio Khashoggi. Anche i sognatori coraggi… - LauraGi63815697 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro degli Esteri dà patenti di atlantismo a destra e a manca, ma ancora a fine 2020 un report consegnato al Congre… - M_GHISA : RT @LaVeritaWeb: Il ministro degli Esteri dà patenti di atlantismo a destra e a manca, ma ancora a fine 2020 un report consegnato al Congre… - housemiami : RT @LaVeritaWeb: Il ministro degli Esteri dà patenti di atlantismo a destra e a manca, ma ancora a fine 2020 un report consegnato al Congre… -

la Repubblica

... "documenti che Fbi cercava da Trump sono riservati al massimo livello": in 4 ore ... afferma citando il dossier, stilato dall'ex agente dell'britannica durante la campagna elettorale ......non usuale ha messo in evidenza le profonde preoccupazioni all'interno del governosul tipo di ... afferma David Laufman, l'ex capo della sezione didel Dipartimento di Giustizia ... Intelligence Usa: "L'Iran addestra ufficiali russi all'utilizzo dei suoi droni" Il limite ignoto. I soldati russi morti o feriti ogni giorno in Ucraina potrebbero essere circa 500. La cifra, impressionante se si considera che la fine del conflitto non appare affatto vicina, è […] ...Fra i documenti riservati sequestrati a Donald Trump dall'Fbi ve ne erano anche sul «Presidente della Francia» ...