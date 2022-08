“Inneggia alla mafia” | annullato concerto di una cantante folk in Calabria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Era diventata nota per un videoclip di una canzone in cuiva ai latitanti. Per questo motivo il sindaco di Nardodipace, in provincia di Vibo Valentia, ha deciso di annullare ildellaTeresa Merante che si sarebbe dovuto tenere questa sera a Cassari, frazione del comune calabrese, in occasione dei festeggiamenti in onore di “Maria Santissima della Montagna“. “Atteso che dal programma si rileva che lo spettacolo consiste nell’esibizione di tale Teresa Merante, nota per avere cantato, durante vari concerti, braninti la sottocultura mafiosa“, è scritto nel provvedimento con cui il sindaco ha ritenuto “di annullare lo spettacolo per ragioni di ordine e sicurezza pubblica”. Sulla vicenda era intervenuto in mattinata il coordinamento provinciale di Vibo Valentia di ...