Incidente in montagna, campionessa di scialpinismo muore sul Monte Bianco: Adèle Milloz aveva 26 anni (Di sabato 13 agosto 2022) Morta sul Monte Bianco lato francese Adèle Milloz , 26 anni, ex campionessa mondiale di scialpinismo . Adèle, aspirante guida alpina francese di 26 anni, è morta insieme a un'altra alpinista trentenne ... Leggi su leggo (Di sabato 13 agosto 2022) Morta sullato francese, 26, exmondiale di, aspirante guida alpina francese di 26, è morta insieme a un'altra alpinista trentenne ...

leggoit : #incidente in #montagna, campionessa di scialpinismo muore sul Monte Bianco: Adèle Milloz aveva 26 anni - aostasera : Ex campionessa del mondo di sci alpinismo morta sul Monte Bianco. #chamonix #aostasera #cronaca #montagna… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente di montagna in Val Camonica, 30enne cade in dirupo e muore - WowNotizie : RT @SkyTG24: Incidente di montagna in Val Camonica, 30enne cade in dirupo e muore - Giorno_Brescia : Cevo, incidente in montagna: precipita in un dirupo, morta 31enne -