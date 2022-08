In Italia 24.787 casi Covid e 129 morti. Tasso di positività al 13,4% (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Ulteriore calo della curva epidemica in Italia nella giornata di sabato 13 agosto 2022.. Nelle ultime 24 ore sono 24.787 i nuovi casi contro i 26.693 di ieri e soprattutto i 49.571 di sabato scorso. I tamponi processati sono 185.120 (ieri 177.819) con un Tasso di positività che cala dal 15 al 13,4%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 129 (ieri 152) per un totale da inizio pandemia di 173.982. Scendono di 15 unità le terapie intensive (anche ieri -15) per un totale di 291 e di 288 unità i ricoveri (ieri -315) per un totale di 7.755. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più nuovi casi Covid è il Veneto con 2.999, seguito da Lombardia (2.813), Campania (2.276), Sicilia (2.087) ed Emilia Romagna (1.926). I casi totali ... Leggi su agi (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Ulteriore calo della curva epidemica innella giornata di sabato 13 agosto 2022.. Nelle ultime 24 ore sono 24.787 i nuovicontro i 26.693 di ieri e soprattutto i 49.571 di sabato scorso. I tamponi processati sono 185.120 (ieri 177.819) con undiche cala dal 15 al 13,4%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 129 (ieri 152) per un totale da inizio pandemia di 173.982. Scendono di 15 unità le terapie intensive (anche ieri -15) per un totale di 291 e di 288 unità i ricoveri (ieri -315) per un totale di 7.755. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più nuoviè il Veneto con 2.999, seguito da Lombardia (2.813), Campania (2.276), Sicilia (2.087) ed Emilia Romagna (1.926). Itotali ...

