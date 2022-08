In Afghanistan "la piu' grande crisi umanitaria al mondo" (Di sabato 13 agosto 2022) e' passato un anno dalla presa del potere dei talebani, il 15 agosto del 2021, e l'Afghanistan vive in una crisi che negli ultimi mesi si e' aggravata in modo drammatico. 13 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) e' passato un anno dalla presa del potere dei talebani, il 15 agosto del 2021, e l'vive in unache negli ultimi mesi si e' aggravata in modo drammatico. 13 agosto 2022

_Nico_Piro_ : Ormai è chiaro, i talebani che del garantire la sicurezza avevano fatto il pilastro del loro governo o non fanno ab… - gaelle14juillet : RT @AngiKappa: Dati #Frontex: gli arrivi in UE nei primi 7 mesi 2022 aumentati dell' 86% (in UE) Bangladesh, nord Africa e Afghanistan le p… - fabius10scudi : RT @laltrodiego: #Afghanistan 'Talebani hanno aperto il fuoco per disperdere la protesta delle donne' Frega più niente ai Dem delle donne… - laltrodiego : #Afghanistan 'Talebani hanno aperto il fuoco per disperdere la protesta delle donne' Frega più niente ai Dem delle… - NuovaScintilla : RT @vaticannews_it: Secondo UNAMA, la Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in #Afghanistan, almeno il 59% della popolazione necessita… -