"Ilary Blasi ha tradito Totti", indiscrezione assurda: spunta il nome del 'fortunato' (Di sabato 13 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni, ci potrebbe essere stato un tradimento fra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma non da parte dell'ex capitano della Roma. Ecco l'incredibile ricostruzione di cosa sarebbe successo a Ferragosto 2021. Il tradimento fra Francesco Totti ed Ilary Blasi ci sarebbe stato, ma non da parte dell'ex capitano della Roma. Questo è L'articolo proviene da Inews24.it.

