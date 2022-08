Ilary Blasi cambia look: “non vuole somigliare a Noemi Bocchi” (Di sabato 13 agosto 2022) Ilary Blasi avrebbe deciso di “darci un taglio” per non somigliare alla muova fiamma di Framcesco Totti Dopo un lungo soggiorno in Tanzania, le vacanze a Sabaudia e in Trentino, Ilary Blasi torna a Roma con nuovi propositi. La nube di gossip circa la separazione dall’ex bomber giallorosso stenta a dissiparsi e tra i recenti rumors emergerebbe il desiderio di un cambiamento radicale da parte della showgirl. Stando a quanto riporta il settimanale DipiùTv, Ilary avrebbe deciso di tagliare i capelli per non essere più associata a Noemi Bocchi. Sembra infatti che la 34enne romana ricordi l’ex signora Totti e che molti media giochino sulla somiglianza tra le due per generare polemiche e dissapori. Sulle pagine del settimanale si legge: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022)avrebbe deciso di “darci un taglio” per nonalla muova fiamma di Framcesco Totti Dopo un lungo soggiorno in Tanzania, le vacanze a Sabaudia e in Trentino,torna a Roma con nuovi propositi. La nube di gossip circa la separazione dall’ex bomber giallorosso stenta a dissiparsi e tra i recenti rumors emergerebbe il desiderio di unmento radicale da parte della showgirl. Stando a quanto riporta il settimanale DipiùTv,avrebbe deciso di tagliare i capelli per non essere più associata a. Sembra infatti che la 34enne romana ricordi l’ex signora Totti e che molti media giochino sulla somiglianza tra le due per generare polemiche e dissapori. Sulle pagine del settimanale si legge: ...

