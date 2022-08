Il servizio di leva e la petizione dell’Ana: ecco perché manca il bersaglio (Di sabato 13 agosto 2022) L’Ana, l’Associazione Nazionale Alpini, ha lanciato il 5 agosto scorso una petizione online per ripristinare il servizio di leva. Nel testo si legge che “la scomparsa di questo servizio alla Patria ha privato i giovani della possibilità di conoscere realtà diverse dalla propria, condividere fatiche per un risultato comune e acquisire consapevolezza che oltre al InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 13 agosto 2022) L’Ana, l’Associazione Nazionale Alpini, ha lanciato il 5 agosto scorso unaonline per ripristinare ildi. Nel testo si legge che “la scomparsa di questoalla Patria ha privato i giovani della possibilità di conoscere realtà diverse dalla propria, condividere fatiche per un risultato comune e acquisire consapevolezza che oltre al InsideOver.

