Il segreto per una pelle da influencer anche a 40 anni? Costa 30 Euro! (Di sabato 13 agosto 2022) Avere una pelle compatta e perfetta come quella delle influencer anche a 40 anni è il sogno di ogni donna: ottenerla Costa pochissimo! Negli ultimi mesi ha spopolato sui social una tendenza chiamata “juicy skin”. Si tratta di una pelle perfetta, super idratata e luminosissima, che sembra quasi brillare di luce propria. Moltissime tra le influencer più famose L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 13 agosto 2022) Avere unacompatta e perfetta come quella dellea 40è il sogno di ogni donna: ottenerlapochissimo! Negli ultimi mesi ha spopolato sui social una tendenza chiamata “juicy skin”. Si tratta di unaperfetta, super idratata e luminosissima, che sembra quasi brillare di luce propria. Moltissime tra lepiù famose L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Etaxi_Live : Crea il Tuo QRCODE, che permetterà a chi ritrova la Tua VALIGIA, di contattarTi con un codice segreto personale, in… - pasquale161161 : @CarloCalenda In pratica contesti solo il CSX e non contro la DX.... Ma vuoi vedere che tu e il tuo gemello avete f… - MauroCapozza : RT @erretti42: La novità FdI-FI: Schifani candidato di Dell’Utri&C. Candidato eccellente, imputato a Caltanissetta per rivelazione di seg… - FRANCEgk40 : RT @OrNella645587: 'Tutto cambi affinché nulla cambi' Un uomo d'onore alla Regione Sicilia Schifani indagato in passato per mafia oggi accu… - fabiolucianii : Il più grande divulgatore italiano di cultura, scienza e tecnologia. Il suo segreto: studiare e comprendere la comp… -