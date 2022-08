Il sannita Alessio Curcio lascia il Foggia | ufficiale il trasferimento

(Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cambia squadra il beneventano. Dopo l’ottima stagione vissuta con la maglia del, l’attaccante classe ’90 resta in serie C trasferendosi all’ambizioso Catanzaro di Vivarini. Il buon esito della trattativa è stato confermato dalla stessa società calabrese: “Colpo in attacco per il Catanzaro che si assicura ila titolo definitivo daldel trequartista. Il 32enne nativo di Benevento approda alla corte di mister Vivarini dopo due stagioni nei satanelli, con cui ha collezionato complessivamente 75 presenze e 29 reti. In precedenza aveva vestito nella terza serie le maglie di Catania e Vicenza, Arzachena e Renate.si lega al club del presidente Floriano ...

