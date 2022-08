Il ricordo dei Pinguini Tattici Nucleari su Piero Angela e Superquark | “Ci hai insegnato lo spirito critico”

(Di sabato 13 agosto 2022) Ildeisuarriva via social, nel giorno dell’ scomparsa dell’amato divulgatore e conduttore televisivo.è morto a 93 anni, ne ha dato il triste annuncio il figlio Alberto, che gli è stato accanto fino all’ultimo, nella vita come nell’impegno TV. Dopo Laura Pausini, anche isi aggiungono al coro di saluti. Tanti sono i personaggi del mondo della musica e della televisione che oggi salutanoe gli dedicano un pensiero. Tanti coloro che sono cresciuti con, che hanno imparato tanto dal programma TV di ...

Per commemorare la scomparsa di Piero Angela, la Rai ha deciso di modificare la propria programmazione. Oltre a Rai 1, che anticipa a questa sera la puntata di Superquark prevista mercoledì 17 agosto, ...La scomparsa di Piero Angela oggi è stata come un fulmine a ciel sereno. Pur avendo un'età già molto importante, Piero Angela era visto da tutti come un personaggio immortale e questo per tanti motivi ...