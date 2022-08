Il ‘Premio dei premi’ il 1° ottobre al Mei di Faenza

Leggi su lopinionista

(Di sabato 13 agosto 2022) Jamila, vincitrice del Premio dei Premi 2021 – foto di Giorgio Bulgarelli– Torna con la sua sesta edizione il “Premio dei Premi”, il contest che riunisce i vincitori dei concorsi italiani di canzone d’autore intitolati ad artisti italiani. L’appuntamento è per sabato 1°al Teatro Masini di, come sempre all’interno del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, in programma quest’anno 30 settembre, 1 e 2. A confrontarsi quest’anno saranno: Daniele De Gregori per il Premio Bertoli, Isotta per il Premio Bianca d’Aponte, Milena Mingotti per il Premio Lauzi, Giulia Piccoli per il Premio Pigro Ivan Graziani, Lorenzo Santangelo per il Premio De André. Ognuno dei partecipanti proporrà, come sempre, un brano proprio ed una cover di un protagonista della musica italiana, in una sorta di passaggio ...