Il pericoloso idealismo di chi vuole privarsi delle bellezze del mondo

(Di sabato 13 agosto 2022) Murie?l aveva annuito e deciso che da quel momento la cosa migliore erano cinque respiri profondi; piu? espirava, piu? si svuotava, aveva pensato, e piu? si svuotava, meglio stava, ma appena arrivata alla terza inspirazione Melodie aveva ricominciato a parlare. «Bene», aveva detto, «adesso che sei un po’ piu? rilassata e presente, prova a pensare al tuo potenziale piu? alto. Senti che sensazione ti suscita. E vedi che immagine affiora nella mente. Cosa ti piacerebbe essere piu? di tutto? E che aspetto ha?» E cosi? siamo nate noi, una farfalla del tutto irrealistica che esce dalla sua crisalide, mostra le sue ali al sole e vola via. Si?, aveva pensato Murie?l, spiegare le ali e volare via, ecco cosa voglio, voglio volare via. Aveva sentito nella pancia un calore gradevole e aveva sorriso, mentre ci faceva uscire un paio di volte consecutive dal bozzolo e poi volare via. «Hai trovato ...