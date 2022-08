Il forte vento fa crollare il palco di un festival musicale | morto un ragazzo di 22 anni | altri 40 feriti a Valencia – VIDEO

(Di sabato 13 agosto 2022) Une quaranta, in Spagna, in seguito al crollo di diverse strutture e parte delprincipale allestiti per il Medusade Cullera, un eche attrae migliaia di giovani. Ilè un giovane di 22e dei qurantaalmeno 3 versano in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto attorno alle 4 del mattino del 13 agosto. L’eè stato sospeso dalle autorità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Tragedia nel corso di una festival di musica dance in Spagna , dove un ragazzo di 22 anni è morto e altre decine sono rimaste ferite a causa del crollo del palco dell'evento provocato dal. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4 del mattino al Medusa Circus of Madness sulla spiaggia di Cullera, a circa 50 chilometri a sud di Valencia. «Una persona è morta e tre sono rimaste gravemente ferite con lesioni multiple», hanno aggiunto, indicando che altre 14 hanno riportato ferite lievi