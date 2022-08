Il Fisco vuole tutto: cosa accadrà prima della fine del mese, scatta l'allarme (Di sabato 13 agosto 2022) L'Italia è in buona parte chiusa per ferie. Ma il Fisco non va in vacanza. Ad agosto imprese, piccole attività, partite Iva e perfino comuni cittadini sono chiamati ad assolvere a 205 adempimenti fiscali. prima si paga - o si scrive all'Amministrazione finanziaria - e poi (eventualmente) si può andare in spiaggia. L'inversione dell'ordine dei fattori può costare cara. «Molti commercialisti in questi giorni di metà agosto sono ancora chini sulla scrivania, dediti a uno dei 205adempimentifiscali previsti nel mese», spiega Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. «Ebbene sì», aggiunge, «duecentocinque adempimenti nel mese in cui teoricamente anche il Fisco è in vacanza. Un numero che fa comprendere come sia necessario un nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) L'Italia è in buona parte chiusa per ferie. Ma ilnon va in vacanza. Ad agosto imprese, piccole attività, partite Iva e perfino comuni cittadini sono chiamati ad assolvere a 205 adempimenti fiscali.si paga - o si scrive all'Amministrazione finanziaria - e poi (eventualmente) si può andare in spiaggia. L'inversione dell'ordine dei fattori può costare cara. «Molti commercialisti in questi giorni di metà agosto sono ancora chini sulla scrivania, dediti a uno dei 205adempimentifiscali previsti nel», spiega Matteo De Lise, presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. «Ebbene sì», aggiunge, «duecentocinque adempimenti nelin cui teoricamente anche ilè in vacanza. Un numero che fa comprendere come sia necessario un nuovo ...

