Il cucciolo d' orso disorientato e drogato dal miele pazzo | il video

La golosità poteva costargli cara. Undiè stato salvato da un gruppo di veterinari dopo essersi ubriacato o per meglio dire intossicato con del miele pazzo o "deli bal". Il suo principio attivo, la grayanotossina, procude ...C'è preoccupazione dopo che und'è stato avvisato nella serata di martedì 9 agosto sul Passo del Maniva, in provincia di Brescia. Come spiega PrimaBrescia , l'animale si trovava a poca distanza dalla Statale 345 (la ...Un orso giovane, praticamente un cucciolo, ubriaco o meglio 'drogato' di miele, ma quello sbagliato. E' leggendaria la golosità di questi animali per il nettare delle api, in questo caso oltre la bram ...Un cucchiaino di miele pazzo produce una sensazione mite, calmante ed euforica, che aumenta la sensazione generale di appagamento e rilassamento. La golosità poteva costare cara a un cucciolo di orso ...