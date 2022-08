Il corpo della politica: cosa si capisce dal linguaggio non verbale di questa tornata elettorale (Di sabato 13 agosto 2022) di Tommaso Provo ad entrare nella testa di un Calenda – e Renzi, per dirne due con un ego svalvolato – ma ce ne sarebbero altri. Premetto: sono di parte, tengo Conte, non l’allenatore. La loro mente e/o l’ego gli fa credere che le persone comuni, io per esempio, abbiano tempo per sentire le loro strategie, piani, proposte “serie”, le invettive; credono forse che un urlo in più, una battuta acida, o girare di qua e di là a cercare interviste li faccia gradire alla gente di più. Io per esempio li seguo, nonostante Renzi mi ripugni oltremodo e Calenda non pervenuto, provo a capire cosa dicono. Al di là che io mi sia già schierato, gente così non la vorrei nemmeno come vicina di casa. Il loro corpo, il loro esprimersi a smorfie comunica esattamente ciò che sono. Il corpo ha un suo alfabeto, che parla oltre il visibile. Ci sono tonnellate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) di Tommaso Provo ad entrare nella testa di un Calenda – e Renzi, per dirne due con un ego svalvolato – ma ce ne sarebbero altri. Premetto: sono di parte, tengo Conte, non l’allenatore. La loro mente e/o l’ego gli fa credere che le persone comuni, io per esempio, abbiano tempo per sentire le loro strategie, piani, proposte “serie”, le invettive; credono forse che un urlo in più, una battuta acida, o girare di qua e di là a cercare interviste li faccia gradire alla gente di più. Io per esempio li seguo, nonostante Renzi mi ripugni oltremodo e Calenda non pervenuto, provo a capiredicono. Al di là che io mi sia già schierato, gente così non la vorrei nemmeno come vicina di casa. Il loro, il loro esprimersi a smorfie comunica esattamente ciò che sono. Ilha un suo alfabeto, che parla oltre il visibile. Ci sono tonnellate ...

