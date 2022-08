Il chiosco non accetta il Pos, l’influencer chiama la Guardia di Finanza: scoppia il caso Stintino (Di sabato 13 agosto 2022) È successo in Sardegna, in un chiosco di Stintino: una ragazza, dopo che si è vista negare più volte il pagamento tramite Pos ha deciso di chiamare la Guardia di Finanza e denunciare tutto, anche sui social. Influencer e modella, il video dove spiegava l’accaduto ha raggiungo un milione di visualizzazioni su TikTok in 24 ore, facendo scoppiare subito il caso. Il chiosco non accetta il Pos e l’influencer chiama la Guardia di Finanza: cosa è successo a Stintino? Di quello che è successo a Stintino, in Sardegna, abbiamo la versione di Rita Capparelli, raccontata tramite il suo profilo TikTok. Secondo l’influencer, tutto ... Leggi su quifinanza (Di sabato 13 agosto 2022) È successo in Sardegna, in undi: una ragazza, dopo che si è vista negare più volte il pagamento tramite Pos ha deciso dire ladie denunciare tutto, anche sui social. Influencer e modella, il video dove spiegava l’accaduto ha raggiungo un milione di visualizzazioni su TikTok in 24 ore, facendore subito il. Ilnonil Pos eladi: cosa è successo a? Di quello che è successo a, in Sardegna, abbiamo la versione di Rita Capparelli, raccontata tramite il suo profilo TikTok. Secondo, tutto ...

