Horizon | Sienna Miller nel cast del film di Kevin Costner!

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 13 agosto 2022)e Sam Worthington reciteranno conCostner in. Anche Jamie Campbell Bower, che interpreta il malvagio Vecna ??in Stranger Things, fa parte del, ha annunciato l’attore al Tonight Show di Jimmy. Chi produrràCostner produrrà attraverso la sua Territory Pictures. Ha scritto la sceneggiatura con Jon Baird. La Warner Bros./New Line salirà a bordo in qualità di pickup negativo per distribuire il: data di uscita Al momento privo di data d’uscita, segna il ritorno dell’attoreCostner dietro la macchina da presa dopo quasi vent’anni dal suo ultimo progetto come regista – Terra di confine (Open Range) risale al ...