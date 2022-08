Highlights e gol Milan-Udinese 4-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 13 agosto 2022) Ilcon glie i gol di4-2, match valido per la prima giornata di. Al Meazza i rossoneri faticano contro i friulani, ma vincono grazie ai gol di Theo Hernandez su rigore, Rebic (doppietta) e Brahim Diaz, mentre per i friulani Becao apre le danze e Masina trova un momentaneo nuovo pareggio. In alto e di seguito ecco le immagini salienti della sfida che ha aperto questa nuova stagione. SportFace.

