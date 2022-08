Highlights e gol Brentford-Manchester United 4-0 | Premier League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 13 agosto 2022) Glicompleti di(4-0), sfida valevole per la seconda giornata della. Assoluta disfatta dei Red Devils, imprevista peraltro considerando le premesse della vigilia: netto 4-0 in favore dei padroni di casa con Cristiano Ronaldo mai protagonista. In gol invece Da Silva, Jensen, Mee e Mbeumo, tutti nel corso del primo tempo; poker clamoroso a discapito degli uomini di Ten Hag e seconda sconfitta su altrettanti match del. Di seguito ildei migliori momenti del confronto tra: niente da fare per l’ex Eriksen....