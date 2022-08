“Ha temuto di perderlo”: Kate Middleton, agghiacciante rivelazione a distanza di anni (Di sabato 13 agosto 2022) . Cosa è successo alla duchessa di Cambridge? Kate Middleton è senza alcun dubbio una delle donne più amate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 13 agosto 2022) . Cosa è successo alla duchessa di Cambridge?è senza alcun dubbio una delle donne più amate… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

zero_hattori : Quindi era venuto Percy,che era snervante ma dolce,e lei per un attimo aveva temuto di perderlo per via di una raga… -