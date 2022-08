Guai per Domenico Berardi, svaligiata la casa dai ladri! Il racconto della moglie: “siete delle m**de” (Di sabato 13 agosto 2022) Momento complicato per Domenico Berardi. Il giocatore del Sassuolo e della Nazionale italiana di calcio è stato derubato. La moglie Francesca ha raccontato sui social l’accaduto: i ladri si sono introdotti in casa quando la coppia era assente e l’hanno svaligiata. “Questa è una storia per voi, nostri amici ladri, simpaticissimi, visto che sicuramente ci seguirete sui social visto che sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevo dirvi che siete delle m…e e che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a riconoscere il volto. Tutti i filmati sono stati consegnati alla polizia”, ha esordito Lady Berardi. “Trovo veramente questa cosa schifosa: entrare a casa di qualcuno per provare a rubare e a cercare non so ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 agosto 2022) Momento complicato per. Il giocatore del Sassuolo eNazionale italiana di calcio è stato derubato. LaFrancesca ha raccontato sui social l’accaduto: i ladri si sono introdotti inquando la coppia era assente e l’hanno. “Questa è una storia per voi, nostri amici ladri, simpaticissimi, visto che sicuramente ci seguirete sui social visto che sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevo dirvi chem…e e che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a riconoscere il volto. Tutti i filmati sono stati consegnati alla polizia”, ha esordito Lady. “Trovo veramente questa cosa schifosa: entrare adi qualcuno per provare a rubare e a cercare non so ...

