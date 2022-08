Granchio blu invade i mari italiani sempre più tropicali | il pregiato crostaceo costa 150 euro al chilo ma è pericoloso per l’ecosistema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) In America e in tante altre parti del mondo è noto da tempo per le sue carni prelibate, in Italia invece i pescatori erano soliti scartarlo. Adesso il suo valore è riconosciuto e apprezzato anche da noi ma c’è un problema: ilblu sta letteralmentendo ie se, da una parte, potrebbe garantire lauti guadagni ai pescatori; dall’altra rischia di arrecare danni alno. Il Callinectes sapidus, questo il nome di questomeglio noto come “blu” per il colore delle sue chele, è infatti una specie esotica altamente vorace, in grado di mangiare grandi quantità di pesci, altri granchi ma anche molluschi come cozze e vongole. Per questo la sua presenzapiù copiosa nelle acque ...