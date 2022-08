Golf | JJ Spaun si mantiene leader al St Jude Championship | risalgono Straka e Merritt Tagliati Scheffler e McIlroy

(Di sabato 13 agosto 2022) Giornata interessante, se non altro per la sua stranezza, al FedEx St.: alla fine del secondo giro, tra chi occupa i posti diship e chi, invece, non proseguirà nel weekend, molto è da dire in termini di sorprese. Al comando resta il mattatore di ieri, JJ. Per il trentunenne di Los Angeles giro in -3 (67 colpi), che è sufficiente a non vanificare il -8 di ieri: totale -11,ship ribadita. Al secondo posto si trovano, a -10, tanto Troy, bravo a risalire con un giro in -5, quanto l’austriaco Sepp, che conferma un’ottima forma almeno fino a questo momento. Quarto Denny McCarthy a -9., DP World Tour: Celli e Paratore in quota all’ISPS Handa World Invitational, risale anche Migliozzi. Rimane ...

OA Sport

... al Marco Simone& Country Club. Solo 35/o con 283 ( - 5) il texano Jordan Spieth, vincitore nel 2021. A 31 anni, 7 mesi e 14 giorni,ha festeggiato il primo successo in carriera sul PGA ...https://www.oasport.it/2022/04/- pga - tour - 2022 - j - j -- trionfa - nel - valero - texas - open - davanti - kuchar - e - jones/ Il Masters 2022 comincerà nella giornata di giovedì e terminerà domenica. I diritti ... Golf, PGA Tour 2022: Si Woo Kim e J.J. Spaun appaiati al comando del FedEx St. Jude Championship dopo il round d'esordio J.J. Spaun hopes he's only getting started on the road to the FedEx Cup finale. Scottie Scheffler, Rory McIlroy and Jordan Spieth will have to wait another week. As for Jason Day, his season is over.Australia’s Cameron Smith is reportedly defecting to LIV Golf in a $140m deal – but he’s still storming up the leaderboard at the FedEx St Jude Championship as the US PGA Tour playoffs begin.