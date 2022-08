Gli U2 dedicano “The Ground Beneath her Feet” a Salman Rushdie: «Per favore pregate per lui» – Il video (Di sabato 13 agosto 2022) «Per favore, pregate per Salman. Che lui approvi o no». Con queste parole gli U2 hanno chiesto di pregare per la salute dello scrittore Salman Rushdie, accoltellato al collo e al torace prima di una conferenza nello Stato di New York. Nel messaggio lanciato sui social, la band irlandese ha inserito un estratto del video del brano The Ground Beneath her Feet. Nel 2000, gli U2 hanno composto la colonna sonora del film The Million Dollar Hotel, diretto da Wim Wenders. Tra i brani che fanno parte della soundtrack c’è anche The Ground Beneath her Feet, il cui testo è stato scritto da Salman Rushdie. La canzone, infatti, prende il nome dall’omonimo romanzo ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) «Perper. Che lui approvi o no». Con queste parole gli U2 hanno chiesto di pregare per la salute dello scrittore, accoltellato al collo e al torace prima di una conferenza nello Stato di New York. Nel messaggio lanciato sui social, la band irlandese ha inserito un estratto deldel brano Theher. Nel 2000, gli U2 hanno composto la colonna sonora del film The Million Dollar Hotel, diretto da Wim Wenders. Tra i brani che fanno parte della soundtrack c’è anche Theher, il cui testo è stato scritto da. La canzone, infatti, prende il nome dall’omonimo romanzo ...

njghtmarex_ : RT @decomporsi: Gli utenti Twitter si dividono tra: -Persone innamorate. -Persone fidanzate che dedicano tweet. -Persone che si lamentano.… - FeliceAquila : @Felis_Ariel Utilizzano lo stesso squallido metodo in qualsiasi chat o forum che gestiscono. Quando non ne hanno l'… - kiara86769608 : RT @aperegina61: @fattoquotidiano Ma tutti i TG Rai gli dedicano 2 minuti al giorno - _insonne_ : @Aeon1972 @AlviseSalimbeni @MurtasRosalba @raffaeleleone14 @CarloVerdelli Il vantaggio sarebbe quello di far lavora… - aperegina61 : @fattoquotidiano Ma tutti i TG Rai gli dedicano 2 minuti al giorno -