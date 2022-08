Giugliano, auto si schianta contro lo Chalet e gli dà fuoco: caccia al piromane (Di sabato 13 agosto 2022) Giugliano. Ci sarebbe una pista dolosa dietro l’incendio che è scoppiato stanotte, intorno alle 3, allo Chalet del Centro, a piazza Gramsci, nel cuore della città. Le telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del locale e delle attività commerciali presenti nella zona L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 agosto 2022). Ci sarebbe una pista dolosa dietro l’incendio che è scoppiato stanotte, intorno alle 3, allodel Centro, a piazza Gramsci, nel cuore della città. Le telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del locale e delle attività commerciali presenti nella zona L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Giugliano: auto ariete manda a fuoco lo Chalet del Centro - #Giugliano: #ariete #manda #fuoco - NapoliToday : #Cronaca Auto contro l'entrata di un noto bar: maxi incendio nel cuore della città - ParliamoDiNews : Alluvione in Calabria, le auto trascinate dall`acqua rischiano di finire in mare #Giugliano #Marano #Villaricca… - ParliamoDiNews : Marano: finisce in ospedale per un posto auto, parla Veronica #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano #Melito… -