Gino Rea | buone notizie | il pilota ha aperto gli occhi per la prima volta

(Di sabato 13 agosto 2022) Segnali di ripresa che fanno piacere. Arrivano novità gradite rispetto alle condizioni diRea,britannico protagonista di un pauroso incidente nel corso delle prove libere della 8 Ore di Suzuka. Stando a quanto riferito dalla famiglia del centauro del Regno Unito, il rider hagliper la, reagendo agli stimoli. Una buona nuova visto che nelle ore precedenti c’erano delle preoccupazioni sul suo stato di salute. Rea, in sella alla Honda CBR 1000RR-R del team FCC TSR Honda France, è caduto nella nota Triangle Chicane e riportato danni a testa, torace e polmoni. Non è un caso che il suo casco sia stato trovato distrutto a bordo pista. Un crash che ha riportato alla mente quanto accaduto in quello stesso tratto di pista al povero Daijiro Kato nel 2003 in ...