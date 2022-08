Ginnastica artistica, l’Europa siamo noi: la squadra italiana più forte di sempre. Le Fate meglio di Ferrari e compagne? (Di sabato 13 agosto 2022) Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa (con Angela Andreoli nel ruolo di riserva in finale). Questa è la squadra italiana più forte di tutti i tempi. Campionesse d’Europa, a sedici anni di distanza dalla prima e unica apoteosi dell’Italia nel team event continentale. Trionfo assoluto all’OlympiaHalle di Monaco dopo che tre anni fa squarciarono la tela ai Mondiali, mettendosi al collo un bronzo leggendario nel massimo contesto competitivo. Le Fate hanno riscritto l’antologia della Polvere di Magnesio alle nostre latitudini, facendo addirittura meglio della corazzata che a Volos 2006 riuscì nella magia di battere le potenze storiche Romania e Russia. In terra greca erano state Vanessa Ferrari (con cui le azzurre si allenano), Monica Bergamelli (oggi in pedana da ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa (con Angela Andreoli nel ruolo di riserva in finale). Questa è lapiùdi tutti i tempi. Campionesse d’Europa, a sedici anni di distanza dalla prima e unica apoteosi dell’Italia nel team event continentale. Trionfo assoluto all’OlympiaHalle di Monaco dopo che tre anni fa squarciarono la tela ai Mondiali, mettendosi al collo un bronzo leggendario nel massimo contesto competitivo. Lehanno riscritto l’antologia della Polvere di Magnesio alle nostre latitudini, facendo addiritturadella corazzata che a Volos 2006 riuscì nella magia di battere le potenze storiche Romania e Russia. In terra greca erano state Vanessa(con cui le azzurre si allenano), Monica Bergamelli (oggi in pedana da ...

