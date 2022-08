Ginnastica artistica, le Fate per la consacrazione! Italia a caccia dell’oro a squadre agli Europei, sarà battaglia durissima (Di sabato 13 agosto 2022) L’Italia non si nasconde dietro a un dito e nei proclami della vigilia non si è minimamente tirata indietro, accantonando qualsivoglia scaramanzia della vigilia. L’obiettivo è stato annunciato in pompa magna prima dal DT Enrico Casella e poi anche da Asia D’Amato e Martina Maggio dopo il micidiale uno-due firmato nel concorso generale individuale: la nostra Nazionale vuole vincere la medaglia d’oro nella gara a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Si tratta della prova più sentita, quella che misura la qualità e la profondità del movimento di un intero Paese, quella che solletica la fantasia degli appassionati e che premia la solidità di un gruppo che scende in pedana per difendere il tricolore. L’Italia ha dominato in qualifica, infliggendo tre punti di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) L’non si nasconde dietro a un dito e nei proclami della vigilia non si è minimamente tirata indietro, accantonando qualsivoglia scaramanzia della vigilia. L’obiettivo è stato annunciato in pompa magna prima dal DT Enrico Casella e poi anche da Asia D’Amato e Martina Maggio dopo il micidiale uno-due firmato nel concorso generale individuale: la nostra Nazionale vuole vincere la meda d’oro nella gara adegli2022 di. Si tratta della prova più sentita, quella che misura la qualità e la profondità del movimento di un intero Paese, quella che solletica la fantasia degli appassionati e che premia la solidità di un gruppo che scende in pedana per difendere il tricolore. L’ha dominato in qualifica, infliggendo tre punti di ...

