Ginnastica artistica, FATE DA LEGGENDA! Italia campione d’Europa a squadre dopo 16 anni, apoteosi mistica a Monaco! (Di sabato 13 agosto 2022) Le FATE si sono consacrate e sono entrate nell’antologia imperitura dello sport tricolore, scrivendo una pagina di memorabilia assoluta e vincendo la gara a squadre degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Un’apoteosi mistica, superlativa, indelebile, eterna, frutto di un capolavoro pennellato in maniera straripante all’OlympiaHalle di Monaco: ancora la Germania ci porta fortuna, dopo il bronzo conquistato ai Mondiali di Stoccarda 2019 arriva il secondo sigillo continentale della nostra storia. A Volos 2006 furono la leggenda Vanessa Ferrari, Monica Bergamelli (oggi in pedana da allenatrice, insieme a Marco Campodonico che è salito sul podio insieme alle ragazze), Lia Parolari, Carlotta Giovannini, Federica Macrì a battere le corazzate Romania e ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Lesi sono consacrate e sono entrate nell’antologia imperitura dello sport tricolore, scrivendo una pagina di memorabilia assoluta e vincendo la gara adegli Europei 2022 di. Un’, superlativa, indelebile, eterna, frutto di un capolavoro pennellato in maniera straripante all’OlympiaHalle di Monaco: ancora la Germania ci porta fortuna,il bronzo conquistato ai Mondiali di Stoccarda 2019 arriva il secondo sigillo continentale della nostra storia. A Volos 2006 furono la leggenda Vanessa Ferrari, Monica Bergamelli (oggi in pedana da allenatrice, insieme a Marco Campodonico che è salito sul podio insieme alle ragazze), Lia Parolari, Carlotta Giovni, Federica Macrì a battere le corazzate Romania e ...

