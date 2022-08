Gina Lollobrigida si candida a 95 anni al Senato per la lista 'Italia sovrana e popolare' (Di sabato 13 agosto 2022) L'attrice Gina Lollobrigida ritenta la carriera politica . A 95 anni, l'attrice ha deciso di candidarsi al collegio uninominale di Latina per la lista 'Italia sovrana e popolare', promossa da Partito ... Leggi su leggo (Di sabato 13 agosto 2022) L'attriceritenta la carriera politica . A 95, l'attrice ha deciso dirsi al collegio uninominale di Latina per la', promossa da Partito ...

