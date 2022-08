Gina Lollobrigida è candidata al Senato: l’attrice 95enne in corsa per la lista Italia Sovrana e Popolare (Di sabato 13 agosto 2022) l’attrice Gina Lollobrigida, 95 anni, sarà candidata al collegio uninominale di Latina per la lista Italia Sovrana e Popolare, promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. A darne l’annuncio è il Senatore Emanuele Dessì, ex M5S, oggi esponente del Partito comunista. Non è la prima volta che la Lollobrigida tenta la candidatura: nel 1999 era nella lista dei Democratici per le elezioni Europee. Non fu eletta. Stavolta è ancora più a sinistra, con la compagine di cui fa parte anche l’ex Pm Antonio Ingroia. Proprio lui ha convinto la grande attrice a candidarsi, dopo averla avuta come sua cliente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022), 95 anni, saràal collegio uninominale di Latina per la, promossa da Partito comunista, Patria socia, Azione civile, Ancorae Riconquistare l’. A darne l’annuncio è ilre Emanuele Dessì, ex M5S, oggi esponente del Partito comunista. Non è la prima volta che latenta la candidatura: nel 1999 era nelladei Democratici per le elezioni Europee. Non fu eletta. Stavolta è ancora più a sinistra, con la compagine di cui fa parte anche l’ex Pm Antonio Ingroia. Proprio lui ha convinto la grande attrice a candidarsi, dopo averla avuta come sua cliente ...

repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - repubblica : Gina Lollobrigida a 95 anni candidata a Latina per Italia sovrana popolare [di Matteo Pucciarelli] - FedeRpt83 : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 L'attrice 95enne Gina #Lollobrigida si candida al collegio uninominale del Senato a Latina per la… - shauloftarshish : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 L'attrice 95enne Gina #Lollobrigida si candida al collegio uninominale del Senato a Latina per la… - muntzer_thomas : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 L'attrice 95enne Gina #Lollobrigida si candida al collegio uninominale del Senato a Latina per la… -