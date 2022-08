Gina Lollobrigida all’età di 95 anni si candida in politica a Latina (Di sabato 13 agosto 2022) Gina Lollobrigida si candida in politica Come si apprende da Repubblica, Latina Oggi e da Ultim’ora.net, Gina Lollobrigida torna a far politica. Dopo aver festeggiato, appena lo scorso mese (precisamente il 4 luglio), i suoi 95 anni, l’attrice ha voluto tentare, ancora una volta, di mettersi in gioco. Stavolta però non al cinema con un L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 13 agosto 2022)siinCome si apprende da Repubblica,Oggi e da Ultim’ora.net,torna a far. Dopo aver festeggiato, appena lo scorso mese (precisamente il 4 luglio), i suoi 95, l’attrice ha voluto tentare, ancora una volta, di mettersi in gioco. Stavolta però non al cinema con un L'articolo proviene da Novella 2000.

repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - repubblica : Gina Lollobrigida a 95 anni candidata a Latina per Italia sovrana popolare [di Matteo Pucciarelli] - pigriziamoratti : RT @ultimora_pol: #Italia #Elezioni2022 L'attrice 95enne Gina #Lollobrigida si candida al collegio uninominale del Senato a Latina per la… - Maria15112786 : ?????????????????? Gina Lollobrigida a 95 anni candidata a Latina per Italia sovrana popolare - RisatoNicola : RT @Potemkin959: ??Gina Lollobrigida candidata per Italia Sovrana e Popolare a Latina?? Vabbè, speriamo almeno che serva?? -