Gianluca Vacchi: ecco quanto costa la nuova villa a 15 stanze in Sardegna (Di sabato 13 agosto 2022) L'imprenditore Gianluca Vacchi torna a far parlare di sé. L'oggetto delle chiacchiere stavolta è la nuovissima casa in Sardegna. È una villa con 15 camere, un campo da padel, una discoteca. Come in ogni casa di Vacchi non manca alcun comfort. ecco i dettagli sui costi della casa di Gianluca Vacchi a Porto Cervo. Gianluca Vacchi è un imprenditore che da qualche anno affianca la sua carriera a quella di influencer. Il 54enne è diventato in poco tempo famoso per il suo tenore di vita costoso ed esclusivo. Anche se non sono molti gli imprenditori che decidono di darsi alla carriera di influencer, Vacchi ha scelto di diventare anche personaggio dello spettacolo attraverso reel e stories, suscitando da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 13 agosto 2022) L'imprenditoretorna a far parlare di sé. L'oggetto delle chiacchiere stavolta è la nuovissima casa in. È unacon 15 camere, un campo da padel, una discoteca. Come in ogni casa dinon manca alcun comfort.i dettagli sui costi della casa dia Porto Cervo.è un imprenditore che da qualche anno affianca la sua carriera a quella di influencer. Il 54enne è diventato in poco tempo famoso per il suo tenore di vita costoso ed esclusivo. Anche se non sono molti gli imprenditori che decidono di darsi alla carriera di influencer,ha scelto di diventare anche personaggio dello spettacolo attraverso reel e stories, suscitando da ...

