Giampaolo | «Sabiri ha qualità e sa giocare Djuricic e Villar…»

(Di sabato 13 agosto 2022) . Le parole del tecnico della Sampdoria Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio di Sampdoria-Atalanta. Ecco le parole del tecnico della Sampdoria: CENTROCAMPO – «è con noi da nove giorni, conosce i compagni e l’ambiente. Villar è qui da tre giorni e non conosciamo la sua condizione fisica. Vieira ha fatto tutta la preparazione, è un buon giocatore. Le rose allargate servono a questo».– «hae sa, dal punto di vista balistico è bravo ma adesso deve trovare continuità. Va lasciato tranquillo e non si devono creare troppe aspettative, se ne parla anche troppo secondo me. Sta lavorando bene ed è un ragazzo umile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(Di sabato 13 agosto 2022): "ha qualità e sa giocare. Djuricic e Villar...". Le parole del tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio di Sampdoria-Atalanta. A Marassi, invece, i blucerchiati di Giampaolo se la vedranno con i nerazzurri di Gasperini. Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Al via la prima giornata del campionato di Serie A. In campo alle 18,30 Milan-Udinese 0-1 DIRETTA e Sampdoria-Atalanta 0-0 DIRETTA LE RETI 3' GOL! Milan-UDINESE 0-1. Sul corner tagliato battuto da Deu...