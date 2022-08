Gf Vip 7, ex Vippona contro la presenza di Giovanni Ciacci sieropositivo: “Puro cinismo” (Di sabato 13 agosto 2022) Giovanni Ciacci è ufficialmente il primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio era stato dato qualche giorno fa proprio dal conduttore Alfonso Signorini e da tutto il suo staff che hanno fortemente voluto Ciacci come parte integrante di questa settima edizione del reality più spiato d’Italia. Da quel momento la notizia ha fatto il giro del web, ma sostanzialmente a far parlare e discutere è stata la motivazione che si cela dietro questa scelta. Il motivo sembra essere sostanzialmente quello confessato proprio dal diretto interessato. Qualche giorno fa, infatti, in una lunga intervista al settimanale CHI, Giovanni Ciacci ha dichiarato di essere sieropositivo all’HIV. L’obiettivo di Signorini, ma anche dello stesso Ciacci, è proprio quello ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 agosto 2022)è ufficialmente il primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. L’annuncio era stato dato qualche giorno fa proprio dal conduttore Alfonso Signorini e da tutto il suo staff che hanno fortemente volutocome parte integrante di questa settima edizione del reality più spiato d’Italia. Da quel momento la notizia ha fatto il giro del web, ma sostanzialmente a far parlare e discutere è stata la motivazione che si cela dietro questa scelta. Il motivo sembra essere sostanzialmente quello confessato proprio dal diretto interessato. Qualche giorno fa, infatti, in una lunga intervista al settimanale CHI,ha dichiarato di essereall’HIV. L’obiettivo di Signorini, ma anche dello stesso, è proprio quello ...

IsaeChia : #GfVip 7, ex Vippona contro la presenza di Giovanni Ciacci sieropositivo: “Puro cinismo” Non è stata l’unica voce… - Novella_2000 : GF Vip 7, nel cast anche la mamma di un’ex discussa vippona - blogtivvu : Giovanni Ciacci sieropositivo al GF Vip, ex Vippona critica la scelta di Signorini: “Puro cinismo” #gfvip - Profilo20221 : Ciao gregorelli - IsaeChia : #GfVip, Elisabetta Gregoraci sta frequentando l’ex fidanzato di una nota ex Vippona? L’indiscrezione -