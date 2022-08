Gf 11: che fine ha fatto Margherita Zanatta? Ecco cosa fa oggi (Di sabato 13 agosto 2022) Che fine ha fatto Margherita Zanatta? Ecco cosa è successo nella vita della ex gieffina, figlia del celebre cestista, dopo aver lasciato la casa. Co-conduttrice di uno show radiofonico, la Zanatta fa partecipare il pubblico alla sua vita attraverso l'ironico racconto sui social tra foto e didascalie sarcastiche. Margherita Zanatta è famosa per essere una conduttrice radiofonica e una showgirl. Prima di questo momento, la Zanatta - figlia dell'atleta di basket Marino Zanatta - aveva raggiunto le luci della ribalta attraverso la partecipazione a diversi programmi televisivi. Dopo aver esordito a Uomini e Donne corteggiando Luca Dorigo, decide di partecipare all'undicesima edizione del Grande Fratello. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 13 agosto 2022) Chehaè successo nella vita della ex gieffina, figlia del celebre cestista, dopo aver lasciato la casa. Co-conduttrice di uno show radiofonico, lafa partecipare il pubblico alla sua vita attraverso l'ironico racconto sui social tra foto e didascalie sarcastiche.è famosa per essere una conduttrice radiofonica e una showgirl. Prima di questo momento, la- figlia dell'atleta di basket Marino- aveva raggiunto le luci della ribalta attraverso la partecipazione a diversi programmi televisivi. Dopo aver esordito a Uomini e Donne corteggiando Luca Dorigo, decide di partecipare all'undicesima edizione del Grande Fratello. ...

