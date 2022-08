Germania: Werner torna al gol, ma al Lipsia non basta (Di sabato 13 agosto 2022) Il 'figliol prodigo' Timo Werner ritrova subito il gol con la maglia del Lipsia. L'ormai ex centravanti del Chelsea, però, non basta alla squadra allenata da Domenico Tedesco che, sul terreno amico ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Il 'figliol prodigo' Timoritrova subito il gol con la maglia del. L'ormai ex centravanti del Chelsea, però, nonalla squadra allenata da Domenico Tedesco che, sul terreno amico ...

