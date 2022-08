Germania | Rosneft | aumento prezzo carburanti per possibile calo forniture raffineria Pck

(Di sabato 13 agosto 2022) Mosca, 13 ago. (Adnkronos/Dpa) - La compagnia petrolifera russaha avvertito che la produzione potrebbe diminuire drasticamente nellaPck nel Brandeburgo a causa dell'imminente stop all'importazione di petrolio dalla Russia. Se laPck non sarà più rifornita tramite l'oleodotto Druzhba, ma attraverso altre rotte, funzionerà solo a metà della capacità, ha comunicato la più grande compagnia petrolifera russa, secondo l'agenzia Interfax. La riduzione comporterebbe perdite fino a 300 milioni di euro (307 milioni di dollari) all'anno, il che avrebbe anche un effetto a catena sui pagamenti delle tasse al tesoro tedesco.avverte dell'dei prezzi del carburante in

