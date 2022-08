GdS – Juventus, mercato: Rabiot verso il Manchester United (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-12 18:41:34Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Le parti si sono avvicinate ma si cerca l’intesa sull’ingaggio e sulle commissioni da riconoscere alla mamma-agente, Veronique Non c’è ancora accordo tra Rabiot e il Manchester United, ma la fumata bianca potrebbe essere solo rimandata alla prossima settimana. Il blitz torinese di John Murtough, il direttore sportivo dei Red Devils, non è stato risolutivo ma ha fatto crescere la fiducia sul buon esito della trattativa. Le parti si sono avvicinate ancora un po’, anche se non è stata ancora trovata l’intesa sull’ingaggio del calciatore (ma il club ha migliorato l’offerta con una ridistribuzione dei bonus) e sulle commissioni da riconoscere alla mamma-agente, Veronique. Fiducia — I dialoghi andranno avanti, le parti ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-12 18:41:34Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Le parti si sono avvicinate ma si cerca l’intesa sull’ingaggio e sulle commissioni da riconoscere alla mamma-agente, Veronique Non c’è ancora accordo trae il, ma la fumata bianca potrebbe essere solo rimandata alla prossima settimana. Il blitz torinese di John Murtough, il direttore sportivo dei Red Devils, non è stato risolutivo ma ha fatto crescere la fiducia sul buon esito della trattativa. Le parti si sono avvicinate ancora un po’, anche se non è stata ancora trovata l’intesa sull’ingaggio del calciatore (ma il club ha migliorato l’offerta con una ridistribuzione dei bonus) e sulle commissioni da riconoscere alla mamma-agente, Veronique. Fiducia — I dialoghi andranno avanti, le parti ...

