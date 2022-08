Gazzetta – Napoli, Fabian Ruiz-Psg al rush finale (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-12 10:57:01 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: I contatti tra i partenopei e i parigini per lo spagnolo sono frequenti. La sua cessione genererebbe cambiamenti nella zona della mediana. Manca poi un’alternativa ad Anguissa, Giuntoli lavora su due ipotesi I contatti tra il Napoli ed il Psg per il passaggio di Fabian Ruiz ai francesi sono frequenti. Si ragiona su base fissa, bonus ed anche sulla vicenda Navas che potrebbe restare slegata da quella dello spagnolo ma anche eventualmente costituirne in qualche modo una appendice. Per Fabian Ruiz la richiesta del Napoli è dai 25 ai 30 milioni, l’offerta parigina leggermente più bassa ma tutte le parti in causa hanno interesse a tagliare il traguardo anche perché il contratto del calciatore con il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-12 10:57:01 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: I contatti tra i partenopei e i parigini per lo spagnolo sono frequenti. La sua cessione genererebbe cambiamenti nella zona della mediana. Manca poi un’alternativa ad Anguissa, Giuntoli lavora su due ipotesi I contatti tra iled il Psg per il passaggio diai francesi sono frequenti. Si ragiona su base fissa, bonus ed anche sulla vicenda Navas che potrebbe restare slegata da quella dello spagnolo ma anche eventualmente costituirne in qualche modo una appendice. Perla richiesta delè dai 25 ai 30 milioni, l’offerta parigina leggermente più bassa ma tutte le parti in causa hanno interesse a tagliare il traguardo anche perché il contratto del calciatore con il ...

