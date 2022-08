Gasperini | “È il momento di costruire | non solo di pensare ai grandi risultati”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 agosto 2022) L’Atalanta strappa i primi tre punti della stagione a Genova sul campo della Sampdoria. Lo 0-2 firmato da Toloi e Lookman permette alla Dea di partire con il piede giusto, soprattutto sul piano dell’abnegazione. Un aspetto sottolineato anche da Gian Piero, che a Sky Sport ha voluto lodare la voglia dei suoi giocatori, anche se tecnicamente manca ancora qualcosa: “Sono punti pesantissimi in una partita difficile. La Samp poteva pareggiare, ma anche noi abbiamo avuto le nostre situazioni. Abbiamo sofferto molto per merito degli avversari. Do un voto altissimo alla partita per quello che hanno dato i ragazzi. Questa vittoria ci dà morale, domenica contro il Milan sarà una bella serata per Bergamo”. “Devo ringraziare questi ragazzi che stanno dando tutto, non si può vincere sempre 5-0, ci sono gli avversari. Oggi abbiamo dato una dimostrazione importante, la ...