Furto in casa dei suoceri del calciatore Domenico Berardi. Lo sfogo della moglie sui social: “Ai ladri vorrei dire: siete delle m***de” (Di sabato 13 agosto 2022) ladri in azione ieri intorno alle 22.45 nella casa dei suoceri di Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo e della nazionale di Mancini. Il Furto, con un bottino da quantificare, è avvenuto alle porte di Sassuolo, in provincia di Modena. Francesca Fantuzzi, la moglie del numero dieci neroverde, si è sfogata sui social denunciando l’accaduto. “Questa è una storia per i nostri amici ladri che sicuramente ci seguite sui social e sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che siete delle m***de, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”. La consorte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)in azione ieri intorno alle 22.45 nelladeididel Sassuolo enazionale di Mancini. Il, con un bottino da quantificare, è avvenuto alle porte di Sassuolo, in provincia di Modena. Francesca Fantuzzi, ladel numero dieci neroverde, si è sfogata suidenunciando l’accaduto. “Questa è una storia per i nostri amiciche sicuramente ci seguite suie sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevamo dirvi che, che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a vedere il volto. Tutti i filmati sono stati dati alla Polizia”. La consorte ...

