Furti in casa, il 60% si concentra in tre settimane: controlli potenziati. Ecco i consigli per proteggersi (Di sabato 13 agosto 2022) I dati. In estate i giorni «caldi» sono tra il 1° e il 20 agosto, poi tra Natale e Capodanno. Dopo il raid a Boccaleone, spunta un colpo a Campagnola. Il questore: «Aumentate le pattuglie: dieci al giorno». La prevenzione passa anche attraverso il web: «Non scrivete sui social che andate in vacanza». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 agosto 2022) I dati. In estate i giorni «caldi» sono tra il 1° e il 20 agosto, poi tra Natale e Capodanno. Dopo il raid a Boccaleone, spunta un colpo a Campagnola. Il questore: «Aumentate le pattuglie: dieci al giorno». La prevenzione passa anche attraverso il web: «Non scrivete sui social che andate in vacanza».

v_senigallia : Partenze di Ferragosto e come prevenire i furti in casa: i Consigli della Polizia di Stato - webecodibergamo : In estate i giorni «caldi» sono tra il 1° e il 20 agosto, poi tra Natale e Capodanno - EMCervellati : RT @aniaufficiale: #Estate2022: i consigli per viaggiare sereni e proteggersi dagli imprevisti: dal rischio #covid19 alla salute degli anim… - pigriziamoratti : Ho portato a casa (aka rubato) pure il menù di un locale berlinese in Torstraße che non nominerò, benché mi ricordi… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Ecco come evitare i furti in casa durante le vacanze?? -