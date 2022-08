Fuori Giroud e Malinovskyi, dentro Pasalic..Ecco le formazioni ufficiali (Di sabato 13 agosto 2022) formazioni ufficiali- Si ritorna a fare sul serio, fra meno di un ora si ritorna in campo per la nostra cara ed amata Serie A. Noi di SerieA24.it vi terremo aggiornati su tutto ciò che riguarda le formazioni ufficiali minuto per minuto. Milan-Udinese: Partiamo dalla gara di San Siro, dove il Milan campione d’Italia in carica vuole tornare subito al top e puntare alla seconda stella. Nei Rossoneri, ancora Fuori Ibrahimovic per infortunio, Giroud dalla panchina per affaticamento muscolare. Out almeno dal 1? Charles De Keteleare. Nell’Udinese, del nuovo allenatore Sottil, va Fuori ancora Beto per un problema al piede. Debutto per Masina dal primo minuto sulla sinistra, Soppy dalla destra al posto di Udogie che è out. Di seguito Ecco l’XI titolare del ... Leggi su seriea24 (Di sabato 13 agosto 2022)- Si ritorna a fare sul serio, fra meno di un ora si ritorna in campo per la nostra cara ed amata Serie A. Noi di SerieA24.it vi terremo aggiornati su tutto ciò che riguarda leminuto per minuto. Milan-Udinese: Partiamo dalla gara di San Siro, dove il Milan campione d’Italia in carica vuole tornare subito al top e puntare alla seconda stella. Nei Rossoneri, ancoraIbrahimovic per infortunio,dalla panchina per affaticamento muscolare. Out almeno dal 1? Charles De Keteleare. Nell’Udinese, del nuovo allenatore Sottil, vaancora Beto per un problema al piede. Debutto per Masina dal primo minuto sulla sinistra, Soppy dalla destra al posto di Udogie che è out. Di seguitol’XI titolare del ...

